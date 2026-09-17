Exosens relève ses perspectives 2026 avec la montée en cadence de la production, le titre grimpe

(Actualisé avec cours en Bourse §3, commentaire d'analystes §5 contexte §8)

Exosens EXENS.PA grimpe en Bourse jeudi après avoir relevé ses perspectives financières annuelles, le fabricant français d'instruments d'optique citant la montée en cadence des capacités de production et la dynamique commerciale soutenue sur ses marchés.

Ce rehaussement survient à la suite d'une "montée en cadence plus rapide que prévu des capacités additionnelles de production de tubes intensificateurs d’image haute performance en Europe", conjuguée à une adoption croissance des technologies d'imagerie du groupe, "en particulier dans les applications liées aux drones et à la surveillance", déclare Jérôme Cerisier, directeur général, cité dans un communiqué.

À Paris, vers 07h08 GMT, l'action bondissait de 11,86% à 60,8 euros, contre un gain de 0,49% pour l'indice SBF 120

.SBF120 au même moment.

Exosens anticipe désormais un chiffre d'affaires compris entre 558 et 570 millions d'euros, contre 520 à 540 millions auparavant, ainsi qu'un Ebitda ajusté compris entre 186 et 192 millions d'euros en 2026, contre 168 à 178 millions précédemment.

Selon les analystes de Stifel, étant donné la visibilité du groupe et le calendrier du rehaussement, les nouveaux objectifs sont "hautement crédibles", le courtier anticipant dans une note publiée avant l'ouverture des marchés une bonne performance de l'action Exosens jeudi.

Le groupe maintient inchangé son objectif de dépenses d'investissement à environ 9% du chiffre d'affaires.

Exosens annonce par ailleurs dans le communiqué avoir maintenu la production sur ses sites européens de son segment "Amplification" pendant tout le mois d’août, pour la première fois, dans le cadre d’un calendrier d’exploitation élargi.

Le groupe basé près de Bordeaux avait déjà annoncé en juillet anticiper des résultats 2026 dans le haut de sa fourchette d'objectifs et avait doublé sa prévision de production annuelle pour les caméras infrarouges refroidies.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)