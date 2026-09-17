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Exosens relève ses objectifs pour l’exercice 2026, grâce à une montée en cadence plus rapide que prévu des capacités de production et à une forte dynamique commerciale
information fournie par Boursorama CP 17/09/2026 à 07:20
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• Montée en cadence plus rapide que prévu des capacités de production additionnelles en Europe pour les tubes intensificateurs d’image haute performance, permettant de répondre plus tôt qu’anticipé à une demande mondiale croissante pour des solutions avancées de vision nocturne
• Adoption accélérée des technologies d’imagerie critiques pour les missions dans les applications liées aux drones, à la lutte anti-drones et à la surveillance longue distance
• Forte dynamique dans l’instrumentation nucléaire, portée par la demande croissante pour les technologies destinées aux SMR de nouvelle génération
• Relèvement des objectifs 2026 : croissance d’environ 20 % du chiffre d’affaires et 25 % de l’EBITDA ajusté à mi-fourchette par rapport à 2025, se traduisant par une nouvelle amélioration de la rentabilité
o Chiffre d’affaires compris entre 558 millions d’euros et 570 millions d’euros (contre 520 millions d’euros à 540 millions d’euros précédemment)
o EBITDA ajusté compris entre 186 millions d’euros et 192 millions d’euros (contre 168 millions d’euros à 178 millions d’euros précédemment)

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