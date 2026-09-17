Exosens relève ses objectifs 2026 de CA et d'Ebitda

Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (crédit photo : Adobe Stock )

Exosens EXENS.PA a relevé jeudi ses perspectives financières annuelles, le fabricant français d'instruments d'optique citant la montée en cadence des capacités de production et la dynamique commerciale.

Le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires compris entre 558 et 570 millions d'euros, contre 520 à 540 millions d'euros auparavant, soit une croissance d'environ 20% à mi-fourchette par rapport à 2025.

Exosens prévoit également une hausse de 25% de son Ebitda ajusté, qui devrait se situer entre 186 et 192 millions d'euros en 2026, contre 168 à 178 millions d'euros anticipés auparavant.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)