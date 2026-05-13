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Exosens regroupe ses marques sous une ombrelle unique
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 09:15

Exosens annonce le regroupement de l'ensemble de ses marques sous l'ombrelle "Exosens", une étape qui s'inscrit dans la continuité de la trajectoire de la société de haute technologie depuis son introduction en Bourse.

Le groupe rappelle avoir intégré, ces deux dernières années, des expertises technologiques de premier plan et constitué un portefeuille unique de solutions couvrant l'ensemble du spectre de l'amplification, de la détection et de l'imagerie.

Ceci lui a permis de renforcer significativement ses positions sur des marchés critiques tels que la défense, le nucléaire, les sciences de la vie et le contrôle industriel, tout en intégrant des équipes, des technologies et des portefeuilles de produits complémentaires.

Dans ce cadre, les produits actuellement commercialisés sous différentes marques du groupe telles que Photonis, Xenics, El-Mul ou Telops, et plus récemment Noxant, Phasics et Emberion, passeront progressivement sous la marque Exosens.

Cette unification des marques vise à offrir à ses clients et partenaires une lecture plus simple et plus cohérente de son offre, tout en permettant à l'ensemble des produits de "bénéficier pleinement de la puissance, de la notoriété et de la crédibilité de la marque Exosens".

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EXOSENS
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