Exosens reçoit la note « A » de la part de l’agence MSCI sur ses pratiques ESG
20/11/2025 à 07:35

• L’agence MSCI, dont la notation « ESG Ratings » se focalise sur les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises, a donné la note « A » à Exosens.
• Cette note récompense notamment les efforts d’Exosens en matière de fiabilité et de sécurité, de gouvernance, et met en avant l’impact environnemental positif de ses solutions technologiques.

Exosens ambitionne d’atteindre les plus hauts standards internationaux afin d’apporter une valeur durable à ses clients, à ses actionnaires et aux communautés qu’elle sert.

EXOSENS
43,850 EUR Euronext Paris -3,41%

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe vue en hausse, Nvidia apaise les craintes d'une bulle de l'IA
    information fournie par Reuters 20.11.2025 07:49 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi à l'ouverture, les résultats du géant américain Nvidia ayant, du moins pour l'instant, apaisé les craintes des investisseurs quant à une bulle autour de l'intelligence artificielle ... Lire la suite

  • Le logo de Valeo
    Valeo vise jusqu'à 7% de marge opérationnelle en 2028
    information fournie par Reuters 20.11.2025 07:42 

    Valeo a annoncé jeudi viser une hausse de sa marge opérationnelle à 6-7% et une croissance de son chiffre d'affaires à 22-24 milliards d'euros en 2028 dans le cadre de son nouveau plan stratégique "Elevate". L'équipementier automobile, numéro 1 mondial des aides ... Lire la suite

  • Des voitures et des camions font la queue à l'entrée de l'Eurotunnel
    Getlink-Eurotunnel conteste le projet d'augmentation des "Business Rates" en GB
    information fournie par Reuters 20.11.2025 07:39 

    Getlink a annoncé jeudi qu'Eurotunnel conteste le projet d'augmentation des "Business Rates" en Grande-Bretagne, qu'il qualifie d'"injustifiée", et prévenu de l'impact financier de ces mesures sur son exercice 2026. En 2025, la charge afférente aux "Business Rates" ... Lire la suite

  • INTERPARFUMS SA : Baissier mais survendu
    INTERPARFUMS SA : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 20.11.2025 07:32 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

