Exosens reçoit la note « A » de la part de l’agence MSCI sur ses pratiques ESG

• L’agence MSCI, dont la notation « ESG Ratings » se focalise sur les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises, a donné la note « A » à Exosens.
• Cette note récompense notamment les efforts d’Exosens en matière de fiabilité et de sécurité, de gouvernance, et met en avant l’impact environnemental positif de ses solutions technologiques.
Exosens ambitionne d’atteindre les plus hauts standards internationaux afin d’apporter une valeur durable à ses clients, à ses actionnaires et aux communautés qu’elle sert.
