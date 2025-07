Exosens : pullback sur les 42,4E information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 13:59









(CercleFinance.com) - Exosens subit un pullback sur les 42,4E (après comblement du 'gap' du 25 juin) et pourrait revenir chercher du soutien au niveau du récent support des 38,4E des 3 et 4 4 juillet.





Valeurs associées EXOSENS 40,5000 EUR Euronext Paris -3,80%