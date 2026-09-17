Exosens plus forte hausse du SBF 120 après le relèvement de sa guidance

Le titre gagne près de 10% ce matin à Paris, autour des 59,6 euros, profitant du net relèvement des objectifs 2026 avec une montée en cadence industrielle plus rapide que prévu. Le groupe vise désormais une croissance d'environ 20% de son chiffre d'affaires et de 25% de son EBITDA ajusté à mi-fourchette par rapport à 2025.

Exosens a relevé ses objectifs financiers pour l'exercice 2026 après une performance jugée forte au premier semestre et une dynamique commerciale soutenue. Le spécialiste des technologies d'amplification, de détection et d'imagerie vise désormais un chiffre d'affaires compris entre 558 et 570 MEUR, contre une précédente fourchette de 520 à 540 MEUR. Ce nouvel objectif correspond à une croissance d'environ 20% par rapport à 2025.

L'EBITDA ajusté est désormais attendu entre 186 et 192 MEUR, (vs entre 168 et 178 MEUR auparavant).

La société explique ce relèvement par une montée en cadence plus rapide que prévu des capacités additionnelles de production de tubes intensificateurs d'image haute performance en Europe. Dans la Détection & Imagerie, le groupe bénéficie également de l'adoption croissante de ses technologies pour les drones, la lutte anti-drones et la surveillance longue distance. Exosens prévoit de tripler en 2026 ses capacités de production de caméras thermiques et de doubler celles consacrées aux caméras infrarouges refroidies. La demande reste par ailleurs soutenue dans l'instrumentation nucléaire, notamment pour les SMR de nouvelle génération.

"Cette dynamique soutenue, conjuguée à la poursuite de notre discipline opérationnelle, nous conforte dans notre décision de relever nos objectifs pour l'exercice 2026", a déclaré Jérôme Cerisier, directeur général d'Exosens.

Exosens maintient parallèlement son objectif de dépenses d'investissement à environ 9% du chiffre d'affaires, hors dépenses de R&D capitalisées représentant environ 3% du chiffre d'affaires. Le groupe communiquera ses objectifs pour 2027 lors de la publication de ses résultats annuels 2026, prévue le 22 février 2027.

Trois analystes largement positifs sur le dossier

Réagissant à cette publication, TP ICAP Midcap confirme son conseil "achat" sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 65 à 68 EUR.

Selon le broker, le relèvement de la guidance 2026 dépasse nettement les attentes, tandis que le déploiement des capacités industrielles s'effectue plus rapidement qu'anticipé. Le bureau d'études souligne également l'adoption accélérée des technologies du segment D&I dans les drones, l'anti-drone et la surveillance, ainsi que la vigueur de la demande dans le nucléaire autour des SMR.

TP ICAP Midcap ajuste ainsi ses BPA prospectifs en hausse d'environ 10% et considère que la rentabilité reste élevée malgré l'accélération des investissements.

Cet optimisme est aussi partagé par les analystes de chez Bernstein qui confirment leur conseil "surperformance" sur le titre, avec une cible de 71,50 EUR. Pour le courtier, le principal élément positif tient à une mise à disposition des capacités plus rapide que prévu, plutôt qu'à la seule amélioration de la visibilité sur la demande. Bernstein ajoute que le milieu de la nouvelle guidance dépasse ses estimations de 5,3% pour le chiffre d'affaires et de 7,8% pour l'EBITDA ajusté, avec un effet favorable du levier opérationnel.

Enfin, Stifel confirme son conseil "achat" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 75 EUR, indiquant que le relèvement de la guidance est principalement porté par une montée en puissance des capacités dans les tubes intensificateurs, ainsi que par l'accélération de l'adoption des technologies d'imagerie pour les drones, l'anti-drone et la surveillance longue portée.

Le broker évoque aussi la forte dynamique dans l'instrumentation nucléaire, soutenue notamment par la demande liée aux réacteurs modulaires SMR.

Compte tenu de la visibilité du groupe et du calendrier de ce relèvement, Stifel juge la nouvelle guidance "très crédible" et estime que le consensus d'EBITDA 2026 devrait être relevé d'environ 9%, vers 189 MEUR.