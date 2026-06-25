Exosens obtient un financement de 140 millions d'euros de la BEI

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(Actualisé avec H&M et easyJet) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•25.06.2026•08:57•
Le respect des délais de paiement constitue à "un facteur essentiel de compétitivité pour les entreprises", souligne le patronat. Plus de vingt jours de retard en moyenne et parfois jusqu'à 300 jours. Les délais de paiement des acheteurs publics fragilise la trésorerie ...
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"Nous n'avons jamais connu ça dans l'Allier, même en plein coeur de l'été", déplore Philippe Sansa, directeur du service d'incendie et de secours (SDIS) de ce département. Les pompiers font en effet face à des feux de forêt sur de nouveaux territoires, traditionnellement ...
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Minella Balliu et Gentian Mocka se battent depuis des décennies pour récupérer des terres qu'ils disent appartenir à leurs familles mais, depuis quelques semaines, leur combat a pris une autre ampleur: les terrains se trouvent mêlés à un projet de complexe touristique ...
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