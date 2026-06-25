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Exosens obtient un financement de 140 millions d'euros de la BEI
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 07:33

Exosens SA EXENS.PA :

* OBTIENT UN FINANCEMENT DE EUR 140 MLNS DE LA BEI

* LE FINANCEMENT SOUTIENDRA LES INVESTISSEMENTS DANS LES TECHNOLOGIES AVANCÉES DE VISION NOCTURNE ET D'IMAGERIE NUMÉRIQUE

Texte original nGNEkVTRT Pour plus de détails, cliquez sur EXENS.PA

(Rédaction de Gdansk)

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