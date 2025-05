Exosens: la CDC dépasse les 10% information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 14:10









(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et des consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en hausse, le 23 avril, les seuils de 10% du capital et des droits de vote d' Exosens et détenir 12,06% du capital et des droits de vote du groupe de hautes technologies.



Contrôlé par la CDC, Bpifrance Participations a franchi individuellement en hausse les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Exosens et détient individuellement 7,24% du capital des droits de vote.



Ces franchissements de seuils résultent de l'entrée en possession d'actions et droits de vote, financée par les fonds propres de Bpifrance Participations et consécutive à l'exercice d'une option d'achat qui avait été consentie à ce dernier le 22 mai 2024.





Valeurs associées EXOSENS 35,5500 EUR Euronext Paris -2,07%