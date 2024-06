Exosens : l’option de surallocation a été exercée

(AOF) - Exosens a annoncé que J.P. Morgan SE avait exercé, pour le compte des banques, l'option d'achat de 2,625 millions d’actions existantes consentie par HLD Europe, Invest Prince Henri et Invest Gamma (option de surallocation), au prix d'introduction en bourse de 20 euros par action Elles représentent 15% des 17,5 millions d’actions offertes dans le cadre du placement et correspondent à un montant total d’environ 52,5 millions d'euros pour l’option de surallocation.

L'exercice intégral de l'option de surallocation porte le total des actions placées dans le cadre de l'introduction en bourse à 20,125 millions d'actions ordinaires. Le volume total du placement s'élève ainsi à environ 402,5 millions d'euros. Après l'exercice intégral de l'option de surallocation, le flottant du spécialiste des composants technologiques critiques d'amplification, de détection et d'imagerie est augmenté de 29,96% à 35,13%.

