Exosens gagne 3% à Paris, un broker en soutien
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 10:54
Alors qu' Exosens publiera ses résultats annuels le 23 février, Stifel a fait les comptes et anticipe d'ores et déjà une croissance organique de 11,5% avec une marge EBIT ajustée de 25,7% pour l'industriel, devançant nettement ses pairs.
La note met en avant la forte visibilité structurelle de l'activité Amplification, qui représente près de 70% des ventes du groupe et bénéficie pleinement du cycle de défense, avec un potentiel de croissance organique durable de 12%-15%.
"La principale division du groupe pourrait multiplier son chiffre d'affaires par six environ au cours du supercycle actuel du secteur de la défense. En effet, depuis le début de la guerre en Ukraine, le marché européen a triplé son rythme d'équipement, principalement grâce aux jumelles de nouvelle génération (qui comportent deux tubes au lieu d'un), et Exosens est désormais référencée au sein du département de la Défense américain", souligne les analystes.
Selon le bureau d'études, l'amélioration de la rentabilité en 2026 pourrait se traduire par une croissance de plus de 30% du BPA. "La qualité du profil d'Exosens et ses marges supérieures justifient des multiples élevés", justifie le broker, qui applique désormais un multiple de 20x EV/EBIT à horizon 2027.
"Nous estimons que l'entreprise bénéficie d'une supériorité technologique, récemment illustrée par l'acquisition, par Theon, d'une participation d'environ 10 % dans Exosens", conclut Stifel.
Valeurs associées
|54,2000 EUR
|Euronext Paris
|+2,26%
