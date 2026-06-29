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Exosens fournira 17.000 tubes intensificateurs de lumière à l'armée tchèque
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 08:21

Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (crédit photo : Adobe Stock )

Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (crédit photo : Adobe Stock )

Exosens EXENS.PA a annoncé lundi la signature d'un contrat de long terme avec le groupe lituanien BROLIS pour fournir environ 17.000 tubes intensificateurs de lumière destinés aux forces armées tchèques d'ici 2032.

Le groupe spécialisé dans la conception, la fabrication et de la commercialisation de systèmes de détection et d'imagerie électro-optiques souligne qu'il s'agit de "la plus importante commande de tubes intensificateurs de lumière jamais passée par la République tchèque".

Selon Jérôme Cerisier, directeur général du groupe, le contrat "renforce également notre position de partenaire fiable et non-ITAR auprès des forces armées de l'Otan".

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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