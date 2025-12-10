Exosens Et Theon International remportent un contrat avec l'OCCAR de plus de 500 mln d’euros

Exosens SAS EXENS.PA :
* EXOSENS ET THEON INTERNATIONAL ANNONCENT LA SIGNATURE D'UN CONTRAT DE 100 000 BINOCULAIRES MIKRON
* CE CONTRAT INTÈGRE 200 000 TUBES 16 MM D'EXOSENS POUR UNE VALEUR TOTALE DE PLUS DE 500 MLNS D'EUROS
* DES LIVRAISONS PRÉVUES ENTRE 2027 ET 2029
* CE CONTRAT INCLUT ÉGALEMENT 4 000 DISPOSITIFS (SOIT 8 000 TUBES 16 MM D'EXOSENS) À DESTINATION DES FORCES ARMÉES BELGES
Texte original nGNE5tgPKx
(Gdansk Newsroom)
