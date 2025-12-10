 Aller au contenu principal
Exosens Et Theon International remportent un contrat avec l'OCCAR de plus de 500 mln d’euros
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 18:08

Exosens SAS EXENS.PA :

* EXOSENS ET THEON INTERNATIONAL ANNONCENT LA SIGNATURE D'UN CONTRAT DE 100 000 BINOCULAIRES MIKRON

* CE CONTRAT INTÈGRE 200 000 TUBES 16 MM D'EXOSENS POUR UNE VALEUR TOTALE DE PLUS DE 500 MLNS D'EUROS

* DES LIVRAISONS PRÉVUES ENTRE 2027 ET 2029

* CE CONTRAT INCLUT ÉGALEMENT 4 000 DISPOSITIFS (SOIT 8 000 TUBES 16 MM D'EXOSENS) À DESTINATION DES FORCES ARMÉES BELGES

Texte original nGNE5tgPKx Pour plus de détails, cliquez sur EXENS.PA

(Gdansk Newsroom)

Valeurs associées

EXOSENS
48,3000 EUR Euronext Paris -1,23%
THEON INTL
30,0500 EUR Euronext Amsterdam -3,84%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

