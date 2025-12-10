Exosens et Theon International annoncent la signature d’un contrat historique de 100 000 binoculaires Mikron, intégrant 200 000 tubes Exosens pour une valeur totale d'environ 500 millions d'euros, le plus important contrat jamais signé dans l’histoire de la vision nocturne

• Exosens et Theon International annoncent la signature d'un contrat entre le consortium THEON/HENSOLDT et l'OCCAR portant sur la fourniture de 100 000 jumelles MIKRON aux forces armées allemandes. Il s'agit du contrat le plus important jamais conclu dans l'histoire de la technologie de vision nocturne.

• Ce contrat intègre 200 000 tubes 16 mm d’Exosens pour une valeur totale de plus de 500 millions d’euros et fait suite aux accords-cadres précédents visant à équiper les forces armées allemandes, avec des livraisons prévues entre 2027 et 2029.

• Cet accord renforce la position d’Exosens en tant que fournisseur clé de tubes intensificateurs de lumière pour les forces armées européennes, permettant à chaque soldat d'être équipé de produits de haute performance qui offrent un avantage opérationnel décisif lors des opérations nocturnes.

• Ce contrat inclut également 4 000 dispositifs (soit 8 000 tubes 16 mm d’Exosens) à destination des forces armées belges, ces dernières ayant été converties en commande ferme à partir d'options existantes.