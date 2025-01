Exosens : estimations 2024 supérieures aux attentes et perspectives favorables

(AOF) - Exosens (+7,15% à 22,03 euros) annonce que ses estimations pour 2024 sont supérieures aux perspectives annoncées lors de l'introduction en bourse en juin dernier. Il prévoit un chiffre d'affaires total compris entre 390 et 395 millions d'euros, soit une croissance de plus de 34% par rapport à 2023 et un Ebitda ajusté entre 116 et 118 millions d'euros, soit une marge d Ebitda ajusté d'environ 30%.

" Sur le segment Amplification, les marchés enregistrent une demande supérieure aux attentes, qui va nécessiter une expansion de nos capacités. Le segment Détection & Imagerie bénéficie par ailleurs de nouveaux développements technologiques liés à l'intelligence artificielle pour le contrôle industriel, l'énergie nucléaire et la santé " a commenté Jérôme Cerisier, directeur général d'Exosens.

" Nous allons continuer de nous concentrer sur la satisfaction client, l'excellence opérationnelle et l'accélération de notre trajectoire de croissance en tirant parti des synergies générées par les acquisitions, ce qui nous permettra d'améliorer nos performances en 2025 et au-delà ".

En 2025, Exosens anticipe une croissance du chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette 15-20% et une croissance de l'Ebitda ajusté dans le bas de la fourchette 20-25%.

Le spécialiste des technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie précise que l'augmentation globale de la demande du marché améliore les perspectives du groupe. Elle implique un taux de croissance annuel moyen d'Ebitda ajusté dans le haut de la fourchette 15-20% pour la période 2024-2026. Exosens anticipe par ailleurs un ratio de cash conversion dans une fourchette de 75 à 80% pour la même période.

Par ailleurs, Exosens entend poursuivre sa stratégie d'acquisitions ciblées à un rythme conforme à la tendance historique, et vise à équilibrer progressivement la répartition du chiffre d'affaires entre les segments Amplification et Détection & Imagerie, tout en maintenant un ratio endettement financier net sur Ebitda ajusté d'environ 2.

