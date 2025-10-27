Exosens enregistre une forte performance sur les 9M 2025, dans un marché de la Défense très dynamique ; Résultats parfaitement en ligne avec les objectifs 2025

• Croissance soutenue du chiffre d'affaires de +23,2% à 327,8m€ sur 9M 2025, portée par la dynamique favorable des marchés finaux de la Défense

• Marge brute ajustée en hausse de +28,7% à 168,0m€ sur 9M 2025 (marge de 51,2%, +221pbs), portée principalement par la forte croissance de l’Amplification (+33,1%)

• Poursuite de la mise en œuvre disciplinée de notre stratégie d’acquisition bolt-on, renforçant notre portefeuille de technologies et élargissant notre marché adressable dans les applications pour le secteur de la Défense

• Cession de l’activité d’Amplification par Micro-ondes, recentrant nos efforts sur des activités offrant des meilleures perspectives de croissance et de rentabilité

• Résultats parfaitement en ligne avec les objectifs fixés pour l’année 2025 : poursuite de la solide performance attendue, avec une croissance du chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette de 15-20% et une croissance de l’EBITDA ajusté dans le bas de la fourchette de 20-25% par rapport à 2024