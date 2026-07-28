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Exosens enregistre une forte performance au S1 2026, portée par la forte dynamique en vision nocturne et l’accélération de la demande en imagerie de défense ; Résultats désormais attendus en haut de la fourchette des objectifs 2026
information fournie par Boursorama CP 28/07/2026 à 07:21
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• Forte croissance du chiffre d'affaires de +15,3 % à 253,1 M€ au S1 2026, incluant une croissance soutenue à PCC de +11,4 %, portée par l'accélération de la demande de solutions avancées de vision nocturne et d'imagerie pour la Défense
• Chiffre d’affaires du segment Amplification en hausse de +11,6 %, dont une forte croissance à PCC de +10,0 %, portée par l'augmentation de la demande de tubes intensificateurs de lumière haute performance pour les applications critiques de vision nocturne
• Chiffre d’affaires du segment D&I en hausse de +24,3 %, avec une accélération de la croissance à PCC à +14,6 %, confirmant l’adoption croissante des technologies d'imagerie avancées d'Exosens sur les marchés de la Défense & Surveillance, en particulier pour les applications liées aux drones et à la lutte anti-drones
• Amélioration significative de la rentabilité, avec un EBITDA ajusté de 83,6 M€ au S1 2026 (+18,3 %), soit une marge record de 33,0 % (+84Bps vs. S1 2025), portée par la forte croissance du chiffre d'affaires et la poursuite de l'excellence opérationnelle
• Structure financière solide soutenant notre stratégie de croissance, avec un ratio de levier financier de 1,2x au 30 juin 2026 (contre 1,3x au 31 décembre 2025
• Pleinement en ligne avec les objectifs 2026: Exosens prévoit désormais un chiffre d'affaires et un EBITDA ajusté dans le haut de leur fourchette respective

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