Exosens distingué par une médaille d'or par EcoVadis
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 14:00

Exosens annonce avoir obtenu la médaille d'or EcoVadis, après une analyse reposant sur une revue approfondie des politiques, des mesures et des dispositifs de pilotage mis en oeuvre au sein de la société de hautes technologies.

"Cette reconnaissance reflète le travail engagé depuis 2022 pour consolider les politiques ESG, harmoniser les reportings et les mécanismes internes qui pilotent et encadrent la stratégie de durabilité du groupe", explique-t-il.

Avec la médaille d'or, il figure parmi les 5% des entreprises les mieux évaluées. Son score de 82/100 positionne le groupe de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, parmi les acteurs de référence du secteur Aerospace & Défense.

Valeurs associées

EXOSENS
44,5000 EUR Euronext Paris +1,25%
