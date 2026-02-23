 Aller au contenu principal
Exosens dévoile une forte hausse de ses résultats annuels et ses perspectives pour 2026 et au-delà
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 08:14

Sur l'exercice fiscal 2025, Exosens a dépassé ses objectifs avec un chiffre d'affaires de 468,2 millions d'euros, en hausse de 22,1%. Cette hausse reflète un effet de périmètre lié à l'intégration des acquisitions finalisées au second semestre 2024 et en 2025 ainsi qu'un fort dynamisme des marchés finaux de la Défense et la Surveillance (qui ont représenté 75% du chiffre d'affaires).

Dans le détail, l'activité Amplification a connu une croissance de 18,4%, à 319,2 millions d'euros, portée par l'accroissement des capacités de production et la demande de tubes intensificateurs d'image pour les applications de vision nocturne pour la Défense. La division Détection et Imagerie a généré des revenus de 150,5 millions d'euros, en progression de 28%.

En parallèle, la marge brute ajustée a connu une hausse de 24,2%, représentant 50% du chiffre d'affaires, contre 49,1% un an plus tôt. De son côté, l'EBITDA ajusté s'est amélioré de 26,6%, à 151,6 millions d'euros, et le résultat opérationnel a bondi de 32,9%, à 102 millions d'euros. Enfin, le bénéfice net annuel du groupe a flambé de 39,2%, à 42,7 millions d'euros. La société va proposer le versement d'un dividende de 0,30 euro par titre pour l'exercice 2025, soit un taux de distribution de 22%.

520 à 540 MEUR de chiffre d'affaires cette année

Pour 2026, le groupe prévoit des performances solides, portées par la poursuite de sa bonne dynamique commerciale, notamment dans les domaines de la Défense. Le chiffre d'affaires est attendu entre 520 et 540 millions d'euros, et l'EBITDA ajusté devrait être compris entre 168 et 178 millions d'euros.

Parallèlement, le groupe de haute technologie compte poursuivre la mise en oeuvre de son plan d'investissement visant à accroître ses capacités de production de 40% d'ici 2027.

A moyen terme, Exosens vise une croissance organique annuelle moyenne de ses revenus pouvant atteindre les 15%, et une croissance organique annuelle moyenne de son EBITDA ajusté supérieure à 15%, impliquant une légère amélioration progressive de la marge d'EBITDA ajusté.

