Exosens dépasse ses prévisions pour 2025, renforce ses investissements
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 10:00

(Actualisé avec précisions, commentaires de Citi et réaction en Bourse)

Exosens EXENS.PA a publié lundi des résultats annuels supérieurs à ses objectifs pour l'exercice 2025 et annoncé un renforcement de ses investissements pour soutenir sa croissance à plus long terme.

Le chiffre d'affaires annuel a progressé de 22,1% à 468,2 millions d'euros. L'Ebitda ajusté a augmenté de 26,6% pour atteindre 151,6 millions d'euros, représentant une marge de 32,4%, un "niveau record" pour le groupe.

Exosens met en avant une forte dynamique sur les marchés de la défense et de la surveillance qui ont représenté 75% de son chiffre d'affaires annuel.

Le groupe, qui a rejoint l'indice SBF 120 en mars 2025, avait prévu en octobre une croissance du chiffre d'affaires pour 2025 dans le haut d'une fourchette de 15% à 20%, ainsi qu'une croissance de l'Ebitda ajusté dans le bas d'une fourchette de 20% à 25% par rapport à 2024.

Pour 2026, le fabricant français d'instruments d'optique vise un chiffre d'affaires compris entre 520 millions et 540 millions d'euros, soit une croissance à deux chiffres sur un an, et un Ebitda ajusté allant de 168 millions à 178 millions d'euros.

À moyen terme, Exosens prévoit une croissance organique annuelle moyenne de l'Ebitda ajusté supérieure à 15% et pouvant atteindre 15% pour le chiffre d'affaires.

En plus de cette croissance organique, Exosens prévoit une "stratégie d’acquisitions disciplinée".

En 2026, ses dépenses d'investissement représenteront environ 9% du chiffre d'affaires, contre 7,8% en 2025.

"Au regard de cette stratégie, le ratio d'endettement financier net/EBITDA ajusté du groupe, pourrait augmenter temporairement au cours de la période pour atteindre environ 2 fois", prévient Exosens.

Fin décembre, le ratio de levier s'établissait à 1,3 fois.

"Le niveau plus élevé des dépenses d'investissement nécessaires pour financer la croissance plus forte à moyen terme est logique mais pourrait être perçu négativement par le marché", commentent dans une note les analystes de Citi.

A la Bourse de Paris, l'action Exosens recule de 2% à 60,2 euros à 8h58 GMT, contre un repli de 0,09% pour le SBF 120

.SBF120 au même moment.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

EXOSENS
59,3000 EUR Euronext Paris -3,58%
SBF 120
6 450,51 Pts Euronext Paris +0,08%
