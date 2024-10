Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Exosens: CA à neuf mois augmenté de près de moitié information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 10:45









(CercleFinance.com) - Exosens fait part d'une forte hausse du chiffre d'affaires de 47,4% à 274,4 millions d'euros, pour les neuf premiers mois de 2024, en raison d'une croissance organique soutenue (+33,1%) et de l'intégration réussie des acquisitions ciblées de 2023.



La société revendique aussi une marge brute ajustée à 132,8 millions, soit un taux en amélioration de 4,9 points à 48,4%, portée par la croissance des volumes de ventes, l'amélioration des rendements, ainsi qu'un mix produit favorable.



Compte tenu de sa performance depuis le début de l'année, le spécialiste des technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, se dit ainsi 'parfaitement en ligne avec les objectifs 2024 communiqués lors de l'entrée en bourse'.





Valeurs associées EXOSENS 19,93 EUR Euronext Paris +1,94%