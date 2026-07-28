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Exosens : CA +15,3% au T1, résultats annuels attendus dans le haut des prévisions
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 07:22
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Exosens EXENS.PA a fait état mardi d'une hausse de 15,3% de son chiffre d'affaires au premier semestre, à 253,1 millions d'euros, tout en doublant sa prévision de production annuelle pour les caméras infrarouges refroidies.

Le fabricant français d'instruments d'optique, basé près de Bordeaux, a déclaré anticiper des résultats annuels dans le haut de la fourchette de ses objectifs et a par ailleurs publié un Ebitda ajusté de 83,6 millions d'euros pour le premier semestre, en hausse de 18,3% sur un an.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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