Exosens augmente la taille de son offre dans le cadre de son IPO

(AOF) - Compte tenu de la forte demande des investisseurs dans le cadre du placement, Exosens a décider d’augmenter la taille de l’offre dans le cadre de son introduction en bourse à 350 millions d’euros (hors exercice de l’option de surallocation) et 402,5 millions d’euros en cas d’exercice intégral de cette option. Le spécialiste des composants technologiques critiques d'amplification, de détection et d'imagerie avait annoncé initialement respectivement 300 millions d’euros et 345 millions d’euros.

La taille de l'offre est portée à 8,5 millions d'actions existantes. Le nombre d'actions nouvelles proposées est porté à 6714741 actions nouvelles. L'option de surallocation représente désormais un maximum d'environ 2,625 millions d'actions.

La clôture du placement interviendra par ailleurs à 12 heures (heure de Paris) le 6 juin 2024 contre 17 heures le 6 juin 2024 initialement annoncé. Le reste du calendrier annoncé le 3 juin 2024 reste inchangé, avec un début des négociations des actions Exosens sur le marché réglementé d'Euronext Paris le 7 juin 2024 sur une ligne de cotation intitulée " Exosens Promesses " et le règlement-livraison de l'introduction en bourse le 11 juin 2024.

La structure de l'offre reste inchangée.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.