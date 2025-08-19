 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Exosens: au contact du support des 39,2E
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 11:52

(Zonebourse.com) - Lanterne rouge du SBF120 avec un recul de près de 6% ce mardi, Exosens repasse sous les moyennes mobiles à 50 jours (40,6E) et à 20 jours (40,2E), et revient au contact de son support court terme des 39,2E du 11 août dernier.

Néanmoins, le titre affiche encore un doublement de son cours depuis le début de l'année, et la tendance demeure clairement haussière, ses résistances se situant à 43,1E à court terme, puis à 45,25E à moyen terme.

Valeurs associées

EXOSENS
39,3000 EUR Euronext Paris -5,53%
