Exor ne vend pas sa participation dans la Juventus à Tether ou à une autre partie, selon des sources

Exor EXOR.AS , la holding de la famille Agnelli, n'a pas l'intention de vendre sa participation majoritaire dans la Juventus JUVE.MI à la société de cryptomonnaies Tether ou à toute autre partie, ont déclaré des sources proches d'Exor.
Plus tôt dans la journée de vendredi, Tether a déclaré avoir soumis une proposition en espèces contraignante pour acquérir la totalité de la participation d'Exor dans le club de football italien.
