Exor n'a pas l'intention de céder sa participation dans la Juventus de Turin
information fournie par AOF 15/12/2025 à 09:04

(AOF) - Dans un bref communiqué de presse, Exor a annoncé que son conseil d’administration avait rejeté à l’unanimité la proposition non sollicitée soumise par Tether Investments visant à acquérir l’intégralité des actions du club de football de la Juventus de Turin détenues par Exor. La holding d’investissement contrôlée par la famille Agnelli détient notamment des participations dans Ferrari, Stellantis ou encore Iveco Group.

Exor a également précisé qu'elle n'avait aucune intention de vendre tout ou partie de sa participation dans la Juve, un club auquel la famille Agnelli est liée depuis plus d'un siècle.

Valeurs associées

EXOR
72,1500 EUR Euronext Amsterdam +0,49%
