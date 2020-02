Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Exor confirme des discussions avec Covea sur la vente de PartnerRe Reuters • 09/02/2020 à 15:34









AMSTERDAM, 9 février (Reuters) - Exor, la holding financière de la famille italienne Agnelli, a confirmé dimanche être en "discussions exclusives" avec l'assureur mutualiste Covea, poids lourd en France avec Maaf, MMA et GMF, pour lui vendre potentiellement PartnerRe. "Exor confirme avoir entamé des discussions exclusives avec Covea concernant une possible acquisition de PartnerRe", peut-on lire dans un communiqué. "Ces discussions sont en cours et il n'y a aucune certitude qu'elles aboutissent à une transaction". "Exor s'abstiendra de tout commentaire supplémentaire jusqu'à ce que le résultat final des discussions soit connu", ajoute la holding. Selon une source proche du dossier, cette vente pourrait rapporter à Exor, qui a acheté PartnerRe en 2016 pour 6,9 milliards de dollars, quelque neuf milliards de dollars. (Bureau d'Amsterdam, version française Marine Pennetier)

Valeurs associées EXOR MIL -1.20%