Exoé : "Une Bourse qui résiste n'est pas le signe d'une économie qui va bien"

Croissance fragile, dette publique sous tension, coût du crédit élevé... L'économie française accumule les difficultés. Pourtant, les marchés financiers peuvent continuer à progresser. Dans sa toute dernière tribune, Fidel Martin, président d'Exoé (prestataire de services d'investissement français et acteur de la table de négociation externalisée), décrypte un paradoxe qui pourrait bien rebattre les cartes de l'investissement : une Bourse qui monte n'est pas nécessairement une économie qui va bien.

Valorisations, taux d'intérêt, CAC 40, déconnexion entre marchés et économie réelle... Il alerte sur un risque majeur : continuer à investir comme si le coût de l'argent n'avait pas changé.

Le titre de sa tribune pose d'emblée le débat : "La Bourse peut-elle encore monter quand l'économie française ne suit plus ?"

Il démarre son analyse par une interrogation centrale : Et si le véritable danger pour les marchés financiers n'était pas la récession, mais la déconnexion progressive entre les performances boursières et la réalité économique ?

"Pendant longtemps, la Bourse a été considérée comme un baromètre de l'économie. Une croissance solide soutenait les marchés, tandis qu'un ralentissement économique faisait naître la prudence. Mais aujourd'hui, cette lecture semble de moins en moins évidente. D'un côté, une économie française fragilisée, des entreprises confrontées à des coûts de financement élevés et des perspectives de croissance limitées. De l'autre, des marchés financiers capables de rebondir malgré l'accumulation des incertitudes. Une contradiction apparente qui soulève une question essentielle : les marchés anticipent-ils une reprise que l'économie réelle ne voit pas encore, ou sous-estiment-ils les risques qui s'accumulent ? ", souligne Fidel Martin.

Le paradoxe d'un CAC 40 tourné vers l'international

L'économie française traverse une période particulièrement délicate. Les tensions sur les finances publiques, les difficultés de certaines branches industrielles et le renchérissement du crédit pèsent sur les perspectives de croissance.

"Pourtant, il serait trompeur de considérer que les performances du CAC 40 doivent nécessairement refléter celles de l'économie française", fait savoir le président d'Exoé.

Les grandes entreprises cotées à Paris réalisent une part importante de leur activité à l'international. Leurs perspectives dépendent autant, parfois davantage, de la consommation américaine, de la demande asiatique ou des investissements mondiaux que de la croissance nationale. " Cette réalité crée un paradoxe : une économie française peut s'affaiblir sans provoquer automatiquement un effondrement de son principal indice boursier. Mais attention : une Bourse qui résiste n'est pas nécessairement le signe d'une économie qui va bien", observe le dirigeant.

Selon lui, c'est précisément cette confusion qu'il faut éviter : "La performance d'un indice ne suffit pas à mesurer la solidité du tissu économique d'un pays. Derrière quelques grandes capitalisations internationales, des milliers d'entreprises françaises subissent directement les conséquences d'un environnement économique plus contraignant."

Le CAC 40 peut résister. Mais jusqu'à quand ?

Les marchés financiers ont une capacité remarquable à intégrer rapidement les mauvaises nouvelles. Ils peuvent aussi rebondir alors même que les indicateurs économiques restent dégradés. Mais cette faculté d'anticipation ne les rend pas invulnérables.

Pour Fidel Martin, "le risque serait de croire que la résistance de certaines grandes valeurs suffit à garantir celle de l'ensemble du marché. Une progression concentrée sur quelques entreprises peut masquer une fragilité beaucoup plus large. De même, une hausse des indices ne signifie pas nécessairement que les investisseurs retrouvent une confiance durable dans l'économie."

Pour le dirigeant, il faut donc regarder au-delà du niveau du CAC 40 : combien de valeurs participent réellement aux mouvements de marché ? Quels secteurs résistent ? Les perspectives bénéficiaires justifient-elles encore les valorisations ? Et surtout, quelle part du risque économique est déjà intégrée dans les cours ? Une Bourse qui monte grâce à quelques champions internationaux n'est pas forcément une Bourse en bonne santé. La distinction est fondamentale.

"Car si les investisseurs peuvent momentanément faire abstraction des difficultés françaises, ils ne peuvent ignorer indéfiniment une dégradation des conditions financières, une contraction des marges ou un ralentissement plus généralisé de la demande mondiale", soulève-t-il, en outre.

Investir avec discernement dans un marché sans certitudes

Selon lui, la France n'est pas condamnée à une stagnation permanente et les marchés financiers ne sont pas voués à décrocher de l'économie réelle.

Cependant, les investisseurs entrent dans une période où les certitudes deviennent plus rares et où les écarts entre entreprises, secteurs et zones géographiques pourraient s'accentuer.

Le défi ne consiste plus simplement à anticiper la prochaine décision des banques centrales ou la prochaine variation du CAC 40. Il consiste à distinguer les entreprises capables de créer durablement de la valeur de celles dont les performances reposent sur des conditions financières devenues moins favorables.

Dans ce contexte, la qualité de l'analyse, la compréhension des mécanismes de marché et la capacité à prendre du recul deviennent plus importantes que jamais.

"Car le véritable danger pour les investisseurs n'est peut-être pas de voir la Bourse décrocher de l'économie française. C'est de confondre, trop longtemps, la résistance des marchés avec la solidité de l'économie", conclut Fidel Martin.