Exercice 2020 Forte progression des résultats dans un contexte

exceptionnel

La société Mint (ex. Budget Telecom), fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables à

destination du plus grand nombre et au meilleur prix, publie les résultats annuels pour l'exercice

2020. Ces résultats ressortent en nette progression grâce à une solide dynamique d'activité et des

conditions d'achat de l'énergie exceptionnelles qui ont soutenu la forte progression de la marge

brute.

Le Conseil d'Administration réuni le 21 avril 2021 a arrêté les comptes de l'exercice 2020 clos au 31

décembre 2020.