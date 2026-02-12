Exelon progresse : les prévisions de bénéfices dépassent les attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions d'Exelon EXC.O ont augmenté de 7,4 % à 47,69 dollars, leur plus haut niveau depuis novembre 2025 ** La société prévoit un bénéfice annuel ajusté largement supérieur aux attentes des analystes, grâce à des tarifs d'électricité plus élevés et à une augmentation de la demande d'électricité

** EXC prévoit une augmentation des dépenses d'investissement de 41,3 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années, contre 38 milliards de dollars prévus précédemment

** Prévisions de bénéfices ajustés pour 2026 entre 2,81 $ et 2,91 $ par action, contre une estimation de 2,84 $ par action - données compilées par LSEG

** La société affiche un bénéfice ajusté de 59 cents par action, contre une estimation de 55 cents par action

** En 2025, EXC a augmenté de ~16%