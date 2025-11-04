 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 032,54
-0,95%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Exelon progresse après un bénéfice du troisième trimestre supérieur aux prévisions
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 13:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions de la société de services publics Exelon EXC.O en hausse de 1,4% à 46,85 $ avant le marché

** La société affiche un bénéfice d'exploitation ajusté de 86 cents par action au troisième trimestre, contre 78 cents par action estimés par les analystes, selon les données de LSEG

** La performance du 3ème trimestre a été favorisée par la hausse des tarifs réglementés et la baisse des coûts de récupération des tempêtes

** Le chiffre d'affaires global s'élève à 6,71 milliards de dollars pour le trimestre déclaré, contre 6,15 milliards de dollars il y a un an

** Les bénéfices de son unité PECO ont plus que doublé pour atteindre 250 millions de dollars au cours du trimestre déclaré

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté de 22,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

EXELON
46,2000 USD NASDAQ +0,17%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank