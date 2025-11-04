Exelon progresse après un bénéfice du troisième trimestre supérieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions de la société de services publics Exelon EXC.O en hausse de 1,4% à 46,85 $ avant le marché

** La société affiche un bénéfice d'exploitation ajusté de 86 cents par action au troisième trimestre, contre 78 cents par action estimés par les analystes, selon les données de LSEG

** La performance du 3ème trimestre a été favorisée par la hausse des tarifs réglementés et la baisse des coûts de récupération des tempêtes

** Le chiffre d'affaires global s'élève à 6,71 milliards de dollars pour le trimestre déclaré, contre 6,15 milliards de dollars il y a un an

** Les bénéfices de son unité PECO ont plus que doublé pour atteindre 250 millions de dollars au cours du trimestre déclaré

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté de 22,7 % depuis le début de l'année