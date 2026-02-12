Exelon prévoit une année 2026 solide grâce à une demande d'électricité soutenue et à des tarifs plus élevés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions d'Exelon en hausse de plus de 8 %

L'entreprise prévoit des investissements de 41,3 milliards de dollars

Prévoit un fort bénéfice en 2026, dépasse les estimations du 4ème trimestre

(Ajoute les actions au paragraphe 2 et les commentaires de la conférence téléphonique tout au long de l'article) par Pooja Menon et Laila Kearney

L'entreprise américaine Exelon EXC.O a prévu jeudi un bénéfice annuel ajusté largement supérieur aux attentes des analystes après avoir dépassé les estimations de bénéfices du quatrième trimestre, grâce à des tarifs d'électricité plus élevés et à une augmentation de la demande d'électricité.

Les actions de la société basée à Chicago ont augmenté de 8,8 % pour atteindre 48,24 $, le plus haut niveau depuis octobre 2025, dans les échanges de l'après-midi.

Les entreprises américaines de services publics augmentent les prix et intensifient les dépenses d'investissement pour renforcer les infrastructures, afin de faire face à l'augmentation de la demande d'électricité des géants de la technologie qui s'empressent de construire des centres de données pour prendre en charge les tâches avancées et complexes liées à l'intelligence artificielle.

Exelon, qui dessert plus de 10,9 millions de clients par l'intermédiaire de six entreprises de transmission et de distribution entièrement réglementées, a prévu 41,3 milliards de dollars de dépenses d'investissement au cours des quatre prochaines années, contre 38 milliards de dollars précédemment.

"Avec un plan d'investissement de 41,3 milliards de dollars sur quatre ans et une croissance de 7,9 % de la base tarifaire, nous sommes bien placés pour assurer une croissance annualisée des bénéfices proche de la fourchette supérieure de 5 % à 7 % jusqu'en 2029", a déclaré la directrice financière Jeanne Jones.

Les dirigeants d'Exelon ont déclaré lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats que la croissance de la charge, ou de la demande d'électricité, devrait dépasser 3 % jusqu'en 2029, grâce à un important pipeline de charge et à des accords de service de transmission.

La société a déclaré qu'elle travaillait activement en partenariat avec les agences fédérales, les opérateurs de transport régionaux tels que PJM et les dirigeants des États pour faire face aux prix élevés de l'électricité et aux risques émergents liés à l'approvisionnement en énergie.

"Nous devons nous concentrer sur l'approvisionnement parce que nous savons que cela fera baisser les coûts de l'électricité", a déclaré Colette Honorable, directrice juridique.

La société a prévu un bénéfice ajusté pour 2026 entre 2,81 et 2,91 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 2,84 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les bénéfices de l'unité PECO d'Exelon, le plus grand service public d'électricité et de gaz naturel de Pennsylvanie, ont chuté de près de 17% à 162 millions de dollars en raison d'impôts et de coûts plus élevés.

La société a affiché un bénéfice ajusté de 59 cents par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, contre une estimation moyenne de 55 cents par action par les analystes.