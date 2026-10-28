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Exel pulvérisé par la dégradation du marché agricole
information fournie par Zonebourse 28/10/2026 à 09:18

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L'entreprise française spécialisée dans la conception de pulvérisateurs destinés au marché agricole, industriel et au grand public est mise sous pression pénalisée par la faiblesse persistante de ses marchés.

Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025-2026, le groupe réalise un chiffre d'affaires de 245,4 MEUR en net repli de -4,7% par rapport à l'année précédente. Les ventes sont en recul de -5,0% à périmètre et taux de change constants, c'est-à-dire en neutralisant les facteurs externes qui ne reflètent pas son activité réelle (acquisitions, fusions ou cessions d'activité ainsi que les fluctuations de devises par rapport à l'euro).

Il est notamment plombé par des résultats lourds dans l'industrie (-14,4%) de croissance passant d'un chiffre d'affaires entre octobre 2025 et septembre 2026 de 249,7 MEUR contre 289,2 MEUR entre octobre 2024 et septembre 2025.

Le secteur de la pulvérisation agricole est le point optimiste pour le groupe avec une croissance de 4,8% sur le trimestre portée par une amélioration des conditions météorologiques en Australie. Pourtant en Europe, l'activité reste pénalisée par un marché déprimé. Le baromètre d'octobre de la CEMA, l'association européenne des constructeurs de machines agricoles, confirme cette dégradation. Le climat des affaires du secteur est tombé à son plus bas niveau depuis vingt mois.

Annualisé, le tableau est plutôt sombre avec les quatre secteurs en berne. Le groupe affiche des résultats en repli dans tous ses compartiments : pulvérisation agricole (-13,8%), arrachage de betteraves (-14,6%), loisir (-7,4%) et industrie (-13,7%).

Le directeur général du groupe, Daniel Tragus, souligne tout de même des signes de stabilisation malgré des conditions des marchés agricoles en Europe très dégradées. Dans un contexte où le recul des ventes pèse sur la profitabilité, l'entreprise française travaille à court terme à des mesures drastiques de réduction des coûts afin d'adapter sa structure à la faiblesse persistante de l'activité.

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