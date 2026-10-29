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EXEL Industries : Une fin d’exercice moins dégradée
information fournie par EuroLand Corporate 29/10/2026 à 10:51

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Publication du CA T4 2025/26


EXEL Industries a publié un CA T4 de 245,4 M€, en recul de -4,7% en publié et de -5,0% à tcpc, supérieur à notre attente implicite de 235,0 M€. La contraction de l'activité est ainsi nettement moins marquée qu'au T3 (-18,7%), portée principalement par le retour à la croissance de la Pulvérisation agricole (+4,8% publié), après plusieurs trimestres de repli. Ce premier signal d'amélioration, soutenu par l'Australie et la stabilisation de l'Amérique du Nord, contraste avec la faiblesse persistante de l'Industrie (-14,4%), qui concentre près de 86% du recul du CA trimestriel.


Sur l'ensemble de l'exercice, le CA atteint 855,7 M€ (-13,0% publié et -12,0% à tcpc), soit 10,6 M€ au-dessus de notre dernière estimation.



Perspectives et estimations


Le discours de la direction traduit une volonté d'accélérer l'adaptation du Groupe à un environnement de marché durablement dégradé. Après avoir évoqué des plans d'ajustement au S1, le management annonce désormais la préparation de « mesures drastiques de réduction des coûts » à court terme.


Concernant nos estimations 2025/26, nous intégrons le léger dépassement de nos attentes sur le CA mais nous revoyons toutefois à la baisse notre prévision d'EBE à 33,2 M€ (vs 36,0 M€), soit une marge de 3,9%, afin de tenir compte de la faiblesse persistante des volumes et de la pression sur l'absorption des coûts fixes. Nous attendons désormais un ROC de 2,0 M€ (vs 5,0 M€) et un RN de -2,0 M€ (vs +1,0 M€)


Pour 2026/27, nous adoptons également une approche plus prudente quant au rythme de redressement de l'activité. Nous abaissons notre prévision de CA à 915,0 M€ (vs 938,1 M€), soit une croissance de +7,0%, reflétant une reprise encore progressive de la Pulvérisation agricole et une visibilité limitée sur la concrétisation des projets reportés dans l'Industrie. Nous ramenons parallèlement notre estimation d'EBE à 47,0 M€ (vs 53,0 M€), soit une marge de 5,1%, ainsi que nos prévisions de ROC à 14,0 M€ et de RN à 7,0 M€.



Recommandation


Suite à ce communiqué et à la révision de nos estimations, nous maintenons notre recommandation à Achat et abaissons notre objectif de cours à 27€ (vs 30€ précédemment).

Valeurs associées

EXEL INDUSTRIES A
17,0000 EUR Euronext Paris +0,29%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 29/10/2026 à 10:51:04.

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