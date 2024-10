Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Exel Industries: stabilité du CA sur l'exercice information fournie par Cercle Finance • 25/10/2024 à 15:50









(CercleFinance.com) - Exel Industries annonce pour son exercice 2023-24, un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros, en légère progression de 0,5% (+0,7% à périmètre et changes constants), dont un CA en repli de 3,7% (-4,2% en organique) pour le dernier trimestre, à 290 millions.



'Exel Industries a bien résisté ce trimestre, ainsi qu'au cours de l'année, grâce à la diversité de ses activités, chacune ayant leur cyclicité propre. L'industrie a, une nouvelle fois, démontré sa capacité à soutenir la croissance du groupe', souligne son DG Daniel Tragus.



'Cependant, plusieurs activités ont souffert du déstockage engagé par nos clients, comme dans la pulvérisation agricole ou l'industrie nautique, quand l'activité jardin a été affectée par des conditions climatiques peu propices à la consommation', nuance-t-il.





