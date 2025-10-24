Exel Industries : repli de 10,6% des ventes annuelles

(AOF) - En 2024-2025, le chiffre d’affaires d’Exel Industries atteint 983 millions d’euros, en recul de 10,6% et de 9,6% à périmètre et taux de change constants. "Comme anticipé dès l’année dernière, l’exercice a été marqué par le ralentissement des volumes dans nos activités agricoles, dans un contexte de prudence et d’attentisme généralisés. On a pu compter sur la solidité des activités Jardin et Industrie pour soutenir le chiffre d’affaires. La complémentarité de nos métiers nous permet, une fois encore, d’amortir les cycles moins favorables rencontrés par certains secteurs" explique le groupe.

L'exercice 2024–2025 est marqué par un ralentissement significatif de la l'activité pulvérisation agricole, avec un chiffre d'affaires en baisse de 19,9% par rapport à l'an passé.

Les ventes du segment arrachage de betteraves affichent une baisse de 12,9 % sur cet exercice.

En revanche, l'activité Jardin a connu une progression régulière sur l'ensemble de l'exercice 2024–2025 : +5,6%. Les ventes ont augmenté dans les principales géographies, notamment au Royaume-Uni, où la saison a été favorable et où les conditions météorologiques ont soutenu la demande. En France, les ventes sont restées stables. Les produits d'arrosage ont particulièrement bien performé en Europe du Sud.

