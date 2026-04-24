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Exel Industries : repli d’activité au deuxième trimestre
information fournie par AOF 24/04/2026 à 08:50

(AOF) - Le spécialiste de la pulvérisation pour l'agriculture et l'industrie publie un chiffre d’affaires de 247,2 millions d’euros au deuxième trimestre 2025–2026, en recul de 12,1% (-10,4% à périmètre et change constants), pénalisé principalement par la forte baisse de la pulvérisation agricole et le repli de l’industrie.

La pulvérisation agricole chute de 20,6%, dans un contexte de marché toujours dégradé et marqué par l'attentisme des clients, notamment en Europe. Les activités de services et d'occasion limitent toutefois le recul. À l'inverse, l'arrachage de betteraves progresse de 8,1%, porté par les ventes de machines neuves. Le pôle loisirs reste globalement stable (-0,8%), tandis que l'industrie recule de 11,1%, malgré une bonne tenue des équipements standards.

Pour 2026, le groupe anticipe un environnement encore incertain, avec une demande prudente en agriculture et des marchés contrastés dans l'industrie. EXEL Industries entend s'appuyer sur ses activités de services et une sélection plus rigoureuse des projets pour soutenir son activité.

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