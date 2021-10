COMMUNIQUE DE PRESSE Le 30 septembre 2021





EXEL Industries poursuit sa diversification dans l’industrie nautique avec l’acquisition des marques WAUQUIEZ, RHEA MARINE, TOFINOU

Dans le cadre de la poursuite de sa diversification, EXEL Industries annonce l’acquisition le 30 septembre 2021 des chantiers navals WAUQUIEZ, RHEA-MARINE et TOFINOU, ainsi que la base technique ETTORE-YACHTING méditerranée cédés par le Groupe EXPERTON-REVOLLIER.

WAUQUIEZ , fabricant emblématique de voiliers hauturiers haut de gamme à la française depuis les années 60. Les Wauquiez allient pureté des lignes, confort et performances de navigation pour des voyages au long cours et la course-croisière.​

, fabricant emblématique de voiliers hauturiers haut de gamme à la française depuis les années 60. Les Wauquiez allient pureté des lignes, confort et performances de navigation pour des voyages au long cours et la course-croisière.​ RHEA MARINE , fabricant de bateaux à moteur marins aux lignes intemporelles néo-rétro depuis les années 90. Chantier historique rochelais, RHEA MARINE propose des bateaux à la fois traditionnels et modernes pour la navigation côtière et hauturière.

, fabricant de bateaux à moteur marins aux lignes intemporelles néo-rétro depuis les années 90. Chantier historique rochelais, RHEA MARINE propose des bateaux à la fois traditionnels et modernes pour la navigation côtière et hauturière. TOFINOU, fabricant de voiliers de luxe depuis les années 80. Elégants, performants et confortables, les Tofinou sont conçus pour des croisières à la journée et des navigations en solitaire comme en équipage pour les marins exigeants.





Ce pool de marques réparti sur 3 sites (Neuville en Ferrain, La Rochelle et Port Camargue) totalise un chiffre d’affaires d’environ 15M€ en 2021 et représente une centaine de salariés.​

EXEL Industries est en recherche permanente de diversification et cette activité nautique s’intégrera parfaitement dans cette optique. Les marchés sur lesquels opèrent les marques WAUQUIEZ, RHEA MARINE et TOFINOU ont des cycles différents des marchés traditionnels du Groupe et permettront d’augmenter sa stabilité.

Ces sociétés fonctionnent en B2B2C et B2C et disposent d’un rayonnement national ainsi que d’une présence à l’export.

La forte identité de leurs produits donne à chaque marque une notoriété reconnue sur leurs marchés spécifiques.

Cette nouvelle acquisition est en phase avec les compétences qui font le succès du Groupe à savoir la haute technicité de ses produits, la fabrication en petite et moyenne série et la maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valeur : R&D, production, distribution et services associés.

EXEL Industries est un groupe patrimonial français, dont l’ambition est de concevoir, fabriquer et commercialiser des biens d’équipement et services associés qui permettent à ses clients de gagner en efficacité, en productivité, ou de contribuer au plaisir de vivre, et d’atteindre leurs objectifs environnementaux et sociétaux. EXEL Industries emploie plus de 3 500 personnes dans 34 pays, sur les 5 continents.

