Exel Industries en recul avec ses résultats annuels
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 10:58
Le groupe affiche un EBITDA récurrent de 67,6 MEUR, soit une marge en retrait d'un point à 6,9% pour un chiffre d'affaires de 983 MEUR, en recul de 10,6% dont une baisse de 9,6% à périmètre et taux de change constants.
Exel Industries précise que son exercice 2024-25 a été marqué par d'importantes baisses de volume dans les activités de pulvérisation agricole et d'arrachage de betteraves, dans un contexte agricole difficile.
Le versement d'un dividende de 0,60 EUR par action sera proposé à l'AG du 4 février 2026. "Tout en maintenant une politique d'investissement dynamique", Exel ajoute avoir réduit sa dette financière nette de près de 30 MEUR.
Valeurs associées
|36,200 EUR
|Euronext Paris
|-1,36%
