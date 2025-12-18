 Aller au contenu principal
Exel Industries : dégradation de ses comptes annuels
information fournie par AOF 18/12/2025 à 08:44

(AOF) - En 2024-2025, le chiffre d'affaires annuel d'Exel Industries atteint 983 millions d'euros, en recul de 10,6%, soit une baisse de 9,6% à périmètre et taux de change constants. Le groupe affiche un Ebitda récurrent, à 67,6 millions d'euros, et une marge de 6,9% (contre 87,4 millions d'euros et 7,9% il y a un an) après cet exercice marqué par d'importantes baisses de volume dans les activités de pulvérisation agricole et d'arrachage de betteraves. Le résultat net est en recul à 16,3 millions d’euros, comparé à celui de 2023–2024, à 31,2 millions d’euros.

Le résultat net est principalement affecté par la baisse du résultat opérationnel courant, conséquence directe du recul des volumes dans les activités agricoles.

Sur l'exercice, la diminution du coût de la dette, grâce à la baisse des taux et à la réduction de l'endettement moyen sur l'exercice – en particulier au second semestre –, a permis de réduire les charges financières. Toutefois, cet effet positif a été atténué par des effets de change défavorables, portant le résultat financier à -15,4 millions d'euros.

L'endettement financier net (EFN) ressort à 98,3 millions d'euros sur cet exercice, en baisse par rapport à 127,8 millions d'euros un an avant. Cette baisse d'environ 30 millions d'euros résulte de l'amélioration de la génération de trésorerie sur l'exercice, consécutive à la réduction du besoin en fonds de roulement.

Le cash‑flow opérationnel avant impôts est supérieur à 100 millions d'euros.

Le versement d'un dividende de 0,60 euro par action sera proposé à l'Assemblée générale du 4 février 2026.

Tout en maintenant une politique d'investissement dynamique, le groupe a réduit sa dette financière nette de près de 30 millions d'euros.

