EXEL Industries : Cultiver la valeur sur le long terme

Société familiale fondée en 1952 et toujours contrôlée par la famille Ballu, EXEL Industries est un groupe industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels de pulvérisation pour l’agriculture, l’industrie et le jardin grand public. Initialement centré sur l’agriculture, l’entreprise a progressivement élargi son empreinte sectorielle via une stratégie de croissances externes ciblées, lui permettant d’atteindre une taille critique sur ses marchés et de diversifier ses relais de croissance.
Malgré un carnet de commandes encore modéré à fin 2024/25, la société dispose d’un taux de marge opérationnelle maitrisé de 3,8%, une situation financière solide (dette nette ex IFRS 16 de 72,1 M€) ainsi que d’un management expérimenté. Ces fondamentaux lui confèrent une base saine pour conjuguer croissance et amélioration progressive de la rentabilité au cours des prochains exercices.
Dans un contexte où les valeurs industrielles à fort levier technologique sont recherchées, EXEL Industries offre un point d’entrée attractif, avec une valorisation raisonnable (VE/EBITDA 2026e : 3,8x), un rendement intéressant (dividende yield >2 %) et un profil de croissance durable. Nous initions la couverture avec une recommandation Achat et un objectif de cours de 50 €, soit un potentiel de hausse de +32% par rapport au cours actuel.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer