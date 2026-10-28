EXEL Industries : Chiffre d’affaires annuel 2025–2026 - 13,0 %

Chiffre d’affaires annuel 2025–2026 : - 13,0 %

Une fin d’exercice sous pression pénalisée par la faiblesse persistante des marchés

Chiffre d'affaires T4

(juillet 2026–septembre 2026))

2024–2025 2025–2026 Variation à données publiées Variation à tcpc* Publié Publié Millions € % Millions € % PULVÉRISATION AGRICOLE 93,3 97,8 + 4,5 + 4,8 % + 3,1 + 3,3 % ARRACHAGE DE BETTERAVES

67,9 62,5 - 5,4 - 7,9 % - 5,1 - 7,5 % LOISIRS

24,3 23,4 - 0,8 - 3,4 % + 0,2 + 1,0 % INDUSTRIE

72,1 61,7 - 10,4 - 14,4 % - 11,1 - 15,3 % Groupe EXEL Industries 257,5 245,4 - 12,1 - 4,7 % - 12,8 - 5,0 %

*tcpc = taux de change et périmètre constants

Chiffre d'affaires annuel

(octobre 2025–septembre 2026))

2024–2025 2025–2026 Variation à données publiées Variation à tcpc* Publié Publié Millions € % Millions € % PULVÉRISATION AGRICOLE 403,3 347,6 - 55,7 - 13,8 % - 52,0 - 12,9 % ARRACHAGE DE BETTERAVES

148,1 126,5 - 21,6 - 14,6 % - 21,2 - 14,3 % LOISIRS

142,4 131,9 - 10,5 - 7,4 % - 9,2 - 6,5 % INDUSTRIE

289,2 249,7 - 39,6 - 13,7 % - 35,3 - 12,2 % Groupe EXEL Industries 983,0 855,7 - 127,3 - 13,0 % - 117,7 - 12,0 %

*tcpc = taux de change et périmètre constants

Chiffre d’affaires 4 e trimestre 2025–2026

Au quatrième trimestre de l’exercice 2025–2026, le groupe EXEL Industries réalise un chiffre d’affaires de 245,4 millions d’euros , en retrait de - 4,7 % par rapport à l’année précédente. À périmètre et taux de change constants, les ventes reculent de - 5,0 % . Le recul provient principalement de l’Industrie.

PULVÉRISATION AGRICOLE + 4,8 %



Les dynamiques diffèrent selon les zones géographiques. En Australie, l’amélioration des conditions météorologiques soutient un rebond des commandes. En Amérique du Nord, les ventes se stabilisent, mais à des niveaux toujours bas. En Europe, l’activité reste pénalisée par un marché déprimé. Aux conditions météorologiques très défavorables, qui ont pesé sur les rendements, s’ajoutent le durcissement des conditions de financement et la hausse du coût des intrants et du gazole. Le baromètre d’octobre de la CEMA, l’association européenne des constructeurs de machines agricoles, confirme cette dégradation. Le climat des affaires du secteur est tombé à son plus bas niveau depuis vingt mois. Les entreprises interrogées jugent plus sévèrement leur situation actuelle et se montrent moins optimistes pour les prochains mois.

ARRACHAGE DE BETTERAVES - 7,9 %



Le chiffre d’affaires de l’Arrachage de betteraves reste en retrait au quatrième trimestre. L’activité est encore pénalisée par la faiblesse des ventes de machines neuves et de pièces détachées. Les dynamiques sont contrastées selon les zones géographiques, affectées par une météo très défavorable en Europe. Les rendements observés pendant la campagne montrent de fortes différences entre le nord et le sud de l’Europe, qui a été particulièrement touché par les sécheresses.

LOISIRS - 3,4 %



Au quatrième trimestre, les Loisirs progressent légèrement à périmètre et taux de change constants, la dépréciation de la livre sterling expliquant le recul à données publiées. Le Royaume-Uni, qui bénéficie d’une fin de saison favorable, porte cette hausse, avec l’Europe du Nord et l’Europe de l’Ouest. Les ventes reculent en revanche en France, en Europe du Sud et en Europe centrale.

INDUSTRIE - 14,4 %



Dans la Pulvérisation industrielle, les ventes sont en repli. Le report sur l’exercice prochain de la majorité des projets pèse sur le chiffre d’affaires. L’électrostatique et la haute viscosité reculent également, dans un contexte de ralentissement de l’industrie automobile européenne. À l’inverse, les autres gammes progressent. Les ventes de pièces détachées et de composants, stables, représentent une part croissante du chiffre d’affaires de l’activité. Sur le plan géographique, les Amériques progressent, tandis que l’Europe et l’Asie reculent.

Dans un contexte de marché tendu principalement lié à la hausse des matières premières, les Tuyaux techniques maintiennent leur activité et retrouvent cette année une dynamique de croissance, en particulier sur les derniers mois.

Chiffre d’affaires annuel 2025–2026

PULVÉRISATION AGRICOLE - 13,8 %



Le cycle agricole est resté bas tout au long de l’exercice. La baisse des prix agricoles, la hausse du coût des intrants, accentuée par le conflit au Moyen-Orient, et le resserrement des conditions de financement ont conduit les exploitations et les réseaux de distribution à différer leurs investissements. En Europe, les conditions de marché restent très dégradées dans les grandes cultures, tandis que les difficultés de la filière viticole pénalisent également les enjambeurs. Les pièces détachées et les machines d’occasion atténuent le recul global, les ventes de ces dernières ayant été favorisées par des remises commerciales ciblées. L’Europe concentre l’essentiel de la baisse, plusieurs pays ayant suspendu ou reporté leurs programmes de subventions. L’Amérique du Nord se stabilise à un niveau d’activité bas et l’Australie enregistre une légère hausse à la faveur de meilleures conditions météorologiques.

ARRACHAGE DE BETTERAVES - 14,6 %



Sur l’exercice 2025–2026, les ventes de l’Arrachage de betteraves reculent dans un marché européen sous pression, où la réduction des surfaces cultivées et la baisse du cours du sucre ont conduit la filière à différer ses investissements. Cette prudence pèse sur les machines neuves, dont les prises de commandes sont restées faibles tout au long de l’exercice, et sur les ventes de pièces détachées. Toutefois, les machines d’occasion, stables, et les activités de réparation, en développement, soutiennent l’activité. Sur le plan géographique, le recul se concentre en Europe ; l’Amérique du Nord recule également.

LOISIRS - 7,4 %



Le chiffre d’affaires des Loisirs recule dans un marché européen du Jardin peu porteur, mais l’activité termine l’année sur une tendance plus favorable. Après un début de saison encourageant chez la plupart des distributeurs européens, des conditions météorologiques défavorables au printemps, période clé de la saison, et la pression sur le pouvoir d’achat des ménages ont freiné la demande. L’activité s’est toutefois stabilisée et même redressée en fin de saison, avec une meilleure tenue au Royaume-Uni. L’Industrie nautique est en retrait dans un marché toujours contraint.

INDUSTRIE - 13,7 %



Le chiffre d’affaires annuel de l’Industrie est en recul, surtout au second semestre. Dans la Pulvérisation industrielle, le ralentissement de plusieurs marchés industriels, en particulier l’industrie automobile européenne, et le report de nombreux projets sur l’exercice 2026–2027 pèsent sur l’activité. L’Europe enregistre la plus forte baisse, et l’Asie recule également, à l’exception de l’Inde qui affiche une croissance régulière. L’Amérique du Nord progresse, et le poids des Amériques dans les ventes de l’activité s’accroît.

En légère croissance, les Tuyaux techniques ont néanmoins connu une année difficile du fait des hausses de coûts sur les matières premières, hausses répercutées sur les prix de vente. L’activité continue de développer son offre : certification de son tuyau de lutte contre l’incendie, incorporation de PVC recyclé dans ses gammes et développement de ses services de sertissage.

Daniel Tragus, Directeur général du groupe EXEL Industries

« L’exercice 2025–2026 s’achève dans un environnement toujours exigeant pour nos marchés agricoles et industriels. Le quatrième trimestre présente toutefois des signes de stabilisation en Australie et en Amérique du Nord, mais il est encore trop tôt pour parler de retournement de cycle : les conditions des marchés agricoles en Europe restent très dégradées. Le recul des ventes dans l’agricole pèse sur la profitabilité du Groupe. Dans ce contexte, EXEL Industries travaille à court terme à des mesures drastiques de réduction des coûts afin d’adapter sa structure à la faiblesse persistante de l’activité. »

Prochains rendez-vous

18 décembre 2026 , avant bourse : résultats annuels 2025–2026 et présentation aux investisseurs

, avant bourse : résultats annuels 2025–2026 et présentation aux investisseurs 28 janvier 2027 , avant bourse : chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2026–2027

, avant bourse : chiffre d’affaires du 1 trimestre 2026–2027 5 février 2027 : Assemblée générale des actionnaires

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