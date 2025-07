EXEL Industries : Chiffre d’affaires 3e trimestre 2024–2025 à - 10,9 %

Chiffre d’affaires 3 e trimestre 2024–2025 : - 10,9 %



Croissance maintenue dans les Loisirs et l’Industrie et recul persistant dans l’agricole

Chiffre d'affaires T3

(avril 2025–juin 2025))



2023–2024 2024–2025 Variation à données publiées Variation à tcpc* Publié Publié Millions € % Millions € % PULVÉRISATION AGRICOLE 151,7 115,1 - 36,7 - 24,2 % - 34,9 - 23,0 % ARRACHAGE DE BETTERAVES



39,1 35,8 - 3,3 - 8,5 % - 3,1 - 7,9 % LOISIRS



54,0 57,9 + 3,9 + 7,3 % + 4,8 + 8,9 % INDUSTRIE



71,7 73,3 + 1,7 + 2,3 % + 5,0 + 7,0 % Groupe EXEL Industries 316,5 282,1 - 34,4 - 10,9 % - 28,1 - 8,9 %

*tcpc = taux de change et périmètre comparables

Chiffre d'affaires 9 mois

(octobre 2024–juin 2025))



2023–2024 2024–2025 Variation à données publiées Variation à tcpc* Publié Publié Millions € % Millions € % PULVÉRISATION AGRICOLE 400,1 310,0 - 90,1 - 22,5 % - 88,9 - 22,2 % ARRACHAGE DE BETTERAVES



83,4 80,2 - 3,2 - 3,8 % - 1,6 - 1,9 % LOISIRS



112,4 118,1 + 5,7 + 5,1 % + 4,3 + 3,8 % INDUSTRIE



213,4 217,3 + 3,8 + 1,8 % + 6,8 + 3,2 % Groupe EXEL Industries 809,3 725,5 - 83,8 - 10,4 % - 79,4 - 9,8 %

*tcpc = taux de change et périmètre comparables

Chiffre d’affaires 3 e trimestre 2024–2025

Au troisième trimestre de l’exercice 2024–2025, le groupe EXEL Industries réalise un chiffre d’affaires de 282,1 millions d’euros , en baisse de - 10,9 % par rapport à l’année précédente, en raison principalement de la baisse des volumes dans la Pulvérisation agricole et d’un impact de change de 6,3 millions d’euros lié à la forte dépréciation du dollar sur la période. À périmètre et taux de change constants, les ventes reculent de - 8,9 % .

PULVÉRISATION AGRICOLE - 24,2 %



Dans la Pulvérisation agricole, les ventes affichent une baisse significative, à - 24,2 % par rapport au troisième trimestre de l’année dernière. Le chiffre d’affaires recule dans les principales régions où le Groupe est présent –en Australie, qui a subi des sécheresses importantes, en Amérique du Nord et en France. En Europe, la situation est plus hétérogène, avec une légère croissance en Europe du Nord et centrale et des difficultés en Europe de l’Ouest et de l’Est.

ARRACHAGE DE BETTERAVES - 8,5 %



Le chiffre d’affaires des machines neuves dans l’Arrachage de betteraves augmente légèrement par rapport à l’année dernière mais ne compense pas le recul des ventes de machines d’occasion. En Allemagne et en Amérique du Nord, les ventes résistent et restent stables par rapport à l’année dernière.

LOISIRS + 7,3 %



Au troisième trimestre 2024–2025, les ventes dans les Loisirs sont en croissance de 7,3 %. Grâce aux conditions météorologiques favorables, le chiffre d’affaires au Royaume-Uni affiche une hausse significative.

INDUSTRIE + 2,3 %



La Pulvérisation industrielle progresse de 2,3 % ce trimestre, grâce aux ventes soutenues des projets Systèmes et dans les gammes classiques d’application de peinture. Géographiquement, la situation montre des contrastes assez marqués avec des ventes en forte croissance en France et dans la zone Amériques, stables voire en légère hausse en Asie mais en baisse en Europe de l’Ouest. Dans les Tuyaux techniques, les volumes se maintiennent dans le B2B.

Perspectives

PULVÉRISATION AGRICOLE

Bien qu’à des niveaux toujours bas, le carnet de commandes se stabilise désormais alors qu’il était en baisse continue depuis deux ans et montre des premiers signes de reprise.

Le Groupe continue d’ajuster ses capacités de production et sa structure de coûts au niveau d’activité actuel.

La situation du marché des équipements agricoles en Amérique du Nord demeure incertaine. En attendant des clarifications sur les politiques tarifaires, les niveaux de commandes restent faibles.



ARRACHAGE DE BETTERAVES

Les conditions de marché sont incertaines notamment en Europe.

Le Groupe est cependant plus optimiste pour le développement de relais de croissance en Amérique du Nord, sous réserve d’une politique tarifaire raisonnable.

LOISIRS

Le Jardin devrait réaliser une année satisfaisante par rapport à l’exercice 2024, en ligne avec les trimestres précédents.



INDUSTRIE

Les ventes devraient rester stables en Europe de l’Ouest et continuer de croître en Amérique du Nord. Toutefois, le nombre de constructions d’usines automobiles en Chine ralentit.

Le Groupe reste vigilant devant l’incertitude économique liée à la politique tarifaire des États-Unis et ses conséquences potentielles sur les performances commerciales.

Les travaux de modernisation de l’usine de Stains, en France, se poursuivent. Celle-ci sera opérationnelle au cours de l’automne 2025.





Daniel Tragus, Directeur général du groupe EXEL Industries





« Au troisième trimestre, EXEL Industries publie un chiffre d’affaires en demi-teinte mais conforme à ses attentes. Pour faire face à la baisse des volumes dans l’agricole, le Groupe s’appuie sur son maillage géographique diversifié et adapte sa structure de coûts, tout en maintenant une vigilance accrue sur la politique tarifaire en Amérique du Nord. Dans les Loisirs, les ventes ont bien repris, soutenues par une météo favorable. Enfin, l’Industrie affiche une bonne performance mais le Groupe reste prudent sur l’évolution du marché dans certaines régions. »

À propos d’EXEL Industries

EXEL Industries est un groupe familial français dont l’ambition est de concevoir, fabriquer et commercialiser des biens d’équipement et services associés qui permettent à ses clients de gagner en efficacité, en productivité, ou de contribuer au plaisir de vivre, et d’atteindre leurs objectifs environnementaux et sociétaux.

Porté par une stratégie d’innovation depuis plus de 70 ans, EXEL Industries a fondé son développement sur des idées innovantes afin d’offrir à ses clients des produits uniques, efficaces, compétitifs et faciles à utiliser.

Depuis sa création, le Groupe a connu une croissance interne et externe importante sur chacun de ses marchés, fort d’un actionnariat stable guidé par une stratégie de développement à long terme.

En 2023–2024, EXEL Industries réalise 1,1 milliard d’euros de chiffre d’affaires et emploie 3 814 personnes dans 33 pays sur les 5 continents.

Euronext Paris, SRD Long only – compartment B (Mid Cap) / indice EnterNext © PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

