EXEL Industries : Chiffre d’affaires 2e trimestre 2025–2026 -12,1%

Chiffre d’affaires 2 e trimestre 2025–2026 : - 12,1 %



Des ventes contrastées dans un environnement de marché encore sous pression, particulièrement dans l’agricole

Chiffre d'affaires T2

(janvier 2026–mars 2026))



2024–2025 2025–2026 Variation à données publiées Variation à tcpc* Publié Publié Millions € % Millions € % PULVÉRISATION AGRICOLE 132,7 105,4 - 27,4 - 20,6 % - 24,2 - 18,2 % ARRACHAGE DE BETTERAVES



25,3 27,3 + 2,1 + 8,1 % + 2,0 + 8,0 % LOISIRS



47,3 47,0 - 0,4 - 0,8 % - 0,7 - 1,4 % INDUSTRIE



76,0 67,6 - 8,5 - 11,1 % - 6,3 - 8,3 % Groupe EXEL Industries 281,4 247,2 - 34,2 - 12,1 % - 29,2 - 10,4 %

*tcpc = taux de change et périmètre comparables

Chiffre d'affaires 6 mois

(octobre 2025–mars 2026))



2024–2025 2025–2026 Variation à données publiées Variation à tcpc* Publié Publié Millions € % Millions € % PULVÉRISATION AGRICOLE 194,9 154,4 - 40,5 - 20,8 % - 36,2 - 18,6 % ARRACHAGE DE BETTERAVES 44,4 40,8 - 3,6 - 8,1 % - 3,5 - 7,9 % LOISIRS



60,2 58,7 - 1,5 - 2,5 % - 1,7 - 2,9 % INDUSTRIE



143,9 126,9 - 16,9 - 11,8 % - 12,8 - 8,9 % Groupe EXEL Industries 443,4 380,9 - 62,5 - 14,1 % - 54,2 - 12,2 %

*tcpc = taux de change et périmètre comparables

Chiffre d’affaires 2 e trimestre

2025–2026

Le groupe EXEL Industries réalise un chiffre d’affaires de 247,2 millions d’euros au deuxième trimestre de l’exercice 2025–2026, en repli de - 12,1 % par rapport à l’année précédente, en raison principalement de la baisse des volumes dans la Pulvérisation agricole et l’Industrie. À périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires est en recul de - 10,4 % .

PULVÉRISATION AGRICOLE - 20,6 %



Au deuxième trimestre, l’activité de Pulvérisation agricole reste pénalisée par un environnement de marché toujours défavorable, marqué par une incertitude persistante dans les grandes cultures et la viticulture. En Europe, le chiffre d’affaires est en recul, dans un contexte de prudence généralisée des exploitations et des réseaux de distribution, qui continuent de différer les renouvellements d’équipement et de reporter leurs investissements. Les ventes de pièces détachées et services, ainsi que des machines d’occasion, contribuent toutefois à atténuer partiellement l’effet de la baisse des volumes de machines neuves. En Amérique du Nord, la baisse d’activité, par rapport à 2025, est plus limitée, après une contraction déjà marquée l’an dernier, et la zone demeure ainsi en retrait par rapport à ses niveaux d’activité historiques.

ARRACHAGE DE BETTERAVES + 8,1 %



Au deuxième trimestre 2025–2026, le chiffre d’affaires est en croissance de 8,1 %, porté par les ventes de machines neuves, en particulier en Europe centrale.

LOISIRS - 0,8 %



L’activité Loisirs est globalement stable au deuxième trimestre par rapport à 2025. Le Jardin affiche une bonne résilience, portée notamment par le Royaume‑Uni, tandis que la dynamique demeure plus contrastée en Europe continentale. L’Industrie nautique reste en retrait dans un environnement de marché toujours contraint.

INDUSTRIE - 11,1 %



Au deuxième trimestre, l’activité Industrie est en recul par rapport à l’exercice précédent. Dans un environnement de marché encore contrasté, elle bénéficie cependant d’une bonne tenue des ventes d’équipements et de solutions standards, notamment en Amérique du Nord, tandis que l’activité liée aux grands projets demeure plus basse comme anticipé. La finalisation du déploiement ERP au cours du trimestre a permis de retrouver un rythme de prise de commandes sans retards. L’activité de Tuyaux techniques reste solide et stable.

Perspectives 2026

PULVÉRISATION AGRICOLE L’environnement commercial reste marqué par l’attentisme persistant des clients et des réseaux de distribution, en particulier en Europe. Cette situation est amplifiée par les pressions inflationnistes liées au conflit au Moyen-Orient, qui pèsent sur les prix du pétrole et de ses dérivés. Les ventes de pièces de rechange et services ( aftersales ) continuent de jouer un rôle amortisseur, contribuant à soutenir l’activité face à la faiblesse des volumes de machines neuves observée sur plusieurs marchés. Le Groupe poursuit le déploiement d’actions ciblées, notamment des programmes de reprise et le renforcement des offres de services – dont le reconditionnement d'équipements, afin de soutenir la dynamique commerciale. En Amérique du Nord, l’activité commerciale s’appuie sur un carnet de commandes qui s’est légèrement renforcé mais toujours à des niveaux modestes. L’incertitude reste de mise dans un contexte international volatile.





ARRACHAGE DE BETTERAVES

L’activité d’Arrachage de betteraves évolue dans un contexte de marché agricole européen sous pression, marqué par la réduction des surfaces plantées et une demande plus limitée. Les ventes sont contraintes par un environnement agricole moins porteur et par la prudence des acteurs de la filière sucrière.







LOISIRS

Le début de saison dans le Jardin est encourageant, avec une dynamique commerciale globalement mieux orientée chez les distributeurs européens en début d’exercice et une bonne tenue de l’activité au Royaume-Uni en jardinerie et e-commerce. La poursuite de la saison reste néanmoins liée aux conditions météorologiques et à l’évolution de la consommation des particuliers, dans un contexte de hausse des coûts des matières premières.





INDUSTRIE

L’activité de Pulvérisation industrielle évolue dans un environnement de marché contrasté, avec un secteur automobile en retrait, comme anticipé, pesant sur le niveau d’activité. Le Groupe poursuit la sélection rigoureuse de ses projets, privilégiant ceux à plus forte valeur ajoutée (optimisation et automatisation des outils et processus de production). Dans les Tuyaux techniques, la volatilité des prix des matières premières et les tensions logistiques constituent des points de vigilance pour les prochains mois.



Daniel Tragus, Directeur général du groupe EXEL Industries

« Les ventes du deuxième trimestre s’inscrivent dans un environnement de marché contrasté, marqué par un attentisme toujours présent dans nos activités les plus cycliques. Si certaines dynamiques restent favorables, notamment en Amérique dans l’Industrie, la visibilité est limitée dans l’ensemble. Le conflit actuel au Moyen-Orient et ses conséquences — perturbations des approvisionnements en énergie, inflation et réarbitrages de consommation — accentuent l’incertitude sur l’ensemble de nos marchés. »

Prochains rendez-vous

22 mai 2026 , avant bourse : résultats semestriels 2025–2026 et présentation aux investisseurs

, avant bourse : résultats semestriels 2025–2026 et présentation aux investisseurs 24 juillet 2026 , avant bourse : chiffre d’affaires du 3 e trimestre 2025–2026

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