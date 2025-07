Exel Industries: baisse de 11% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 13:07









(Zonebourse.com) - Exel Industries affiche un chiffre d'affaires de 282,1 millions d'euros au titre de son troisième trimestre 2024-25, en baisse de 10,9% (-8,9% en organique), en raison notamment de la baisse des volumes dans la pulvérisation agricole (-24,2%).



'Pour faire face à la baisse des volumes dans l'agricole, le groupe s'appuie sur son maillage géographique diversifié et adapte sa structure de coûts, tout en maintenant une vigilance accrue sur la politique tarifaire en Amérique du Nord', indique son DG Daniel Tragus.



'Dans les loisirs, les ventes ont bien repris, soutenues par une météo favorable. Enfin, l'industrie affiche une bonne performance mais le groupe reste prudent sur l'évolution du marché dans certaines régions', poursuit-il.





