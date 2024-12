Exel Industries anticipe "une certaine prudence" pour la suite de l'exercice

(AOF) - Le spécialiste de la pulvérisation pour l'agriculture et l'industrie Exel Industries a publié ses résultats annuels 2023-2024 d'où ressort un résultat net de 31,2 millions d'euros contre 42,5 millions un an plus tôt. L'Ebitda récurrent s'affiche à 87,4 millions d'euros contre 93,8 millions et le chiffre d'affaires à 1,099 milliard contre 1,094 milliard, en progression de 0,5%.

"Après deux années exceptionnelles, l'activité retrouve une saisonnalité normale. Le niveau des entrées en commande a significativement baissé sur les 12 derniers mois, engageant à une certaine prudence pour la suite de l'exercice. Les marchés, actuellement en repli, montrent quelques signes de reprise en Europe du Nord et en Europe de l'Est. Les capacités de production seront ajustées pour s'adapter au niveau d'activité actuel, et une vigilance sera maintenue sur l'évolution des coûts", a détaillé Exel Industries dans un communiqué.

La société proposera à l'assemblée générale du 4 février 2025 la distribution d'un dividende de 1,15 euro par action, correspondant à 25 % du résultat net consolidé.

