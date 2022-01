EXEL Industries: Acquisition stratégique de la société GF Garden en Italie

COMMUNIQUE DE PRESSE Le 28 janvier 202 2

Acquisition stratégique de la société GF Garden en Italie

Dans le cadre de la forte croissance de ses activités dans le Jardin, EXEL Industries a conclu un accord, le 28 janvier 2022, pour l’acquisition de 100% de l’entreprise GF Garden cédée par le groupe familial italien FISPA S.R.L. La transaction devrait être finalisée courant février 2022.

GF Garden est un fabricant historique d’équipements de jardin en Italie. L’entreprise produit des articles pour l’arrosage, l'irrigation, l'entretien du jardin et la vie en plein air. Elle développe son activité dans plus de 50 pays, à travers ses marques propres, et en marque de distributeurs. GF a par ailleurs développé une marque de produits recyclés RECO.

Implantée dans la région d’Emilie Romagne, à Correggio, GF Garden dispose d’un site industriel. L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 34M€ en 2021 et emploie 170 salariés.

Déjà présent avec les marques HOZELOCK, BERTHOUD et TRICOFLEX dans les équipements de jardin, l’acquisition de GF Garden renforcera la position d’EXEL Industries sur ce marché.

Disposant d’importantes parts de marché au Royaume Uni, en France ainsi qu’en Europe du Nord, HOZELOCK bénéficiera du fort rayonnement de GF Garden en Italie, France, Europe du Sud et Allemagne. Ainsi cette acquisition renforce la position du Groupe sur l’Europe du Sud pour son activité Jardin.

La complémentarité des marchés géographiques, couplée à des synergies produits évidentes, permet à EXEL Industries de gagner encore en compétences sur les équipements de jardin avec la combinaison de marques complémentaires fortes. En effet, la forte identité de ses produits octroie à GF Garden une notoriété reconnue sur ses marchés.

Par son efficacité industrielle, GF a su développer une fabrication de “Marques Propres” et représente une vraie alternative européenne de proximité, face aux produits fabriqués en Asie.

Cette nouvelle acquisition, combinée à une forte croissance organique de l’activité Jardin (+9.4% en 2020-2021), permet à EXEL Industries d’accroître sa présence sur un marché porteur pour lequel les entreprises HOZELOCK et GF Garden disposent de synergies de distribution significatives.

Cette nouvelle étape du développement d’EXEL Industries s’intègre dans la stratégie globale du groupe de se positionner en leader sur l’ensemble de ses marchés, non seulement par croissance organique, mais également par croissance externe.

A propos d’EXEL Industries

EXEL Industries est un groupe familial français, dont l’ambition est de concevoir, fabriquer et commercialiser des biens d’équipement et services associés qui permettent à ses clients de gagner en efficacité, en productivité, ou de contribuer au plaisir de vivre, et d’atteindre leurs objectifs environnementaux et sociétaux.

Porté par une stratégie d’innovation depuis plus de 7 0 ans, EXEL Industries a fondé son développement sur des idées innovantes afin d’offrir à ses clients des produits uniques, efficaces, compétitifs et faciles à utiliser.

Depuis sa création, le Groupe a connu une croissance interne et externe importante sur chacun de ses marchés, fort d’un actionnariat stable guidé par une stratégie de développement à long terme.

EXEL Industries emploie 3546 employés permanents dans 27 pays sur les 5 continents. En 2020 – 2021 le chiffre d’affaires a été de 877M€ , dont 132M€ réalisé s dans l ’activité Jardin.

Euronext Paris, SRD Long only – compartment B (Mid Cap) / indice EnterNext © PEA-PME 150 ( Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

www.exel-industries.com

Yves BELEGAUD

Directeur Général Groupe

Yves.belegaud@exel-industries.com Thomas GERMAIN

CFO / Communication Financière

direction.communication@exel-industries.com

www.hozelock.com www.gfgarden.it www.tricoflex.com www.berthoud.fr



Cornet Vincent S é gurel et Withersworldwide ont agi en tant que conseillers juridiques d'Exel Industries et KPMG a réalisé la d ue d iligence financière et fiscale. Sutich Barbieri Sutich studio legale et Studio Morandi ont agi en tant que conseillers juridiques et fiscaux, tandis qu'Equita K Finance a agi en tant que conseiller financier de FISPA Srl .

