EXCLUSIVITÉ-Selon une source, le conseil d'administration de Warner Bros Discovery a rejeté l'offre de rachat de Paramount Skydance
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 21:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les réponses de Warner et Paramount; ajoute une évaluation) par Dawn Chmielewski

Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery WBD.O a rejeté mardi matin l'offre d'achat de Paramount Skydance

PSKY.O , qui s'élevait à près de 24 dollars par action, a indiqué une source au fait du dossier.

L'offre, essentiellement en numéraire, portant sur les studios de cinéma et de télévision de Warner Bros, les réseaux câblés, dont CNN, et le service de streaming HBO Max, est évaluée à un peu moins de 60 milliards de dollars.

Ni Warner Bros Discovery ni Paramount n'ont souhaité commenter l'offre.

