Exclusive Networks: début de l'OPAS le 13 février

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Exclusive Networks, déposée par BNP Paribas, Lazard Frères Banque, Morgan Stanley Europe et Société Générale pour le compte de la SAS Etna French Bidco, sera ouverte du 13 au 28 février 2025 inclus.



Détenant à ce jour 69.973.626 actions, l'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 18,96 euros, la totalité des 20.683.428 actions existantes non détenues par lui, représentant 22,56% du capital du groupe de solutions de cybersécurité.



Il a l'intention de demander, à l'issue de la clôture de l'offre, et si les conditions requises sont réunies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions Exclusive Networks non présentées à l'offre, toujours au prix de 18,96 euros par action.





