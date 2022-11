Exclusive Networks – Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022

Chiffre d'affaires brut en hausse de 42 % à 1 127 millions d'euros au T3-2022



Stimulé par une forte croissance organique et les contrats de taille importante



▪ La région Amériques croit de 66 % et dépasse la région APAC pour la première fois

▪ Les ventes relatives au cloud atteignent 1 milliard d'euros en rythme annuel

▪ Confirmation des perspectives pour l'exercice 2022 (relevées en septembre)



BOULOGNE-BILLANCOURT - 9 novembre 2022, à 07 heures CET - Exclusive Networks (Euronext Paris : EXN) annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires brut et son chiffre d'affaires IFRS pour le troisième trimestre 2022.